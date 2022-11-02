Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Россиянам стало доступно в два раза больше зарубежных стран с прямыми рейсами

Lenta.ruиещё 2

Россиянам стало доступно в два раза больше зарубежных направлений с прямыми рейсами по сравнению с апрелем 2022 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление пресс-службы сервиса поездок «Туту.ру».

Россиянам стало доступно в два раза больше зарубежных стран с прямыми рейсами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в конце апреля прямыми рейсами из России можно было улететь лишь в 15 стран, с конца октября — в 32 страны. Среди них — Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Куба, Лаос, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопия.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, сейчас отечественные авиаперевозчики активно решают проблемы со страхованием и выкупают зарубежные самолеты.

«Если в июне у российских авиакомпаний было примерно 44 самолета зарубежного производства, которые могли выполнять международные рейсы, то сейчас есть уже 89 таких воздушных судов», — заявил он. Таким образом, возможности для зарубежных путешествий расширились, но все же объем перевозки пока ограничен, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что власти еще одной азиатской страны, Мьянмы, захотели в ближайшее время возобновить регулярное авиасообщение с Россией. Ожидается, что национальный перевозчик страны — Myanmar National Airlines — до конца 2022 года начнет совершать полеты из Янгона в Москву.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители