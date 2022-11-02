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21 минуту назад

Стало известно о надвигающемся дефиците мест в бюджетных отелях Петербурга

Lenta.ru

Эксперты туротрасли предупредили россиян о надвигающемся дефиците мест в бюджетных отелях Санкт-Петербурга на ноябрьские праздники — с 3 по 6 ноября, по оценкам сервиса «Островок», забронировано около 75 процентов гостиниц. Об этом сообщает портал TourDom.

Стало известно о надвигающемся дефиците мест в отелях Петербурга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как стало известно, в настоящее время спрос сместился в сторону экономного размещения. На предстоящие длинные выходные многие трехзвездочные отели города уже недоступны для бронирования.

«Основная причина сокращения загрузки в "пятизвездочниках" — зависимость от иностранного турпотока, который сейчас упал. Падение продаж в гостиницах категории четыре и пять звезд связано также и со снижением платежеспособного спроса со стороны россиян», — заявил руководитель компании Hotel Advisors СергСергей Данильченко.

Его слова подтвердила инвестор отеля Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. «У нас на три выходных занято лишь 35 процента номеров. <...> До пандемии отель был загружен на ноябрьские праздники на 70 процентов», — отметила она.

Ранее сообщалось, что самыми доступными пляжными странами для отдыха в ноябре стали ТурцияЕгипет и ОАЭ. Бюджетнее всего двоим россиянам обойдется отпуск в Анталье — стоимость стартует от 81,5 тысячи рублей. В сумму включен перелет, размещение в четырехзвездочной гостинице и питание по системе «все включено».

Новости путешествий,Сергей Данильченко,Виктория Шамликашвили,
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