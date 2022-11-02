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1 час назад

Свердловчанам посоветовали неожиданные направления для отдыха за границей

РИА "ФедералПресс"

Иран, Пакистан и Юго-Восточная Азия могут стать перспективными направлениями для выездного туризма из Свердловской области. Об этом сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Свердловчанам посоветовали неожиданные направления для отдыха за границей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В Иране подготовлено практически все: есть комфортные маршруты, достаточно высокий уровень гостиничного сервиса, все нормально с гидами и переводчиками. Это не только Тегеран, но и другие провинции», – заявил Беседин.

По его словам, азиатские страны «показывают максимальное гостеприимство» на фоне Евросоюза, который практически прекратил прием российских туристов из-за санкций.

«Представители туриндустрии тех стран, главы которых весело заявляют, что бизнес обходится [без российских туристов], плачут. Так, как отдыхают туристы из России, не отдыхает никто», – прокомментировал президент УТПП.

Беседин заверил, что один россиянин тратит на греческих курортах столько же денег, сколько «8 – 10 немцев». Он назвал санкции большим испытанием для турфирм Евросоюза.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее прошли переговоры о прямых авиарейсах между Екатеринбургом и Тегераном. Они смогут использоваться и для транзита по странам Азии.

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