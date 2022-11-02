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1 час назад

Россияне выбрали направления для отдыха на ноябрьские праздники

Inc-News

Турция вновь оказалась самым популярным зарубежным курортом.

Россияне выбрали направления для отдыха на ноябрьские праздники
Фото: Inc-NewsInc-News

Согласно исследованию отечественных туроператоров, большая часть туристов из РФ воспользуются длинными выходными в начале ноября для поездки в Турцию.

Так же активно покупались туры в Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Грузию, Абхазию, Казахстан и другие страны Средней Азии.

Отмечается, что практически по всем направлениям, кроме Египта, объемы продаж выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По поводу поездок в страны Европы ажиотаж у российских туристов отсутствует по вполне понятным причинам.

Хотя в прошлом году многие в ноябре летали как раз в Германию, Францию, Италию, Грецию, Австрию, Хорватию, Болгарию и Черногорию.

Что касается общей статистики, подавляющая часть россиян отправится в путешествия по стране или на отдых в отечественные санатории.

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