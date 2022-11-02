Россияне выбрали направления для отдыха на ноябрьские праздники

Турция вновь оказалась самым популярным зарубежным курортом.
Согласно исследованию отечественных туроператоров, большая часть туристов из РФ воспользуются длинными выходными в начале ноября для поездки в Турцию.
Так же активно покупались туры в Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Грузию, Абхазию, Казахстан и другие страны Средней Азии.
Отмечается, что практически по всем направлениям, кроме Египта, объемы продаж выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По поводу поездок в страны Европы ажиотаж у российских туристов отсутствует по вполне понятным причинам.
Хотя в прошлом году многие в ноябре летали как раз в Германию, Францию, Италию, Грецию, Австрию, Хорватию, Болгарию и Черногорию.
Что касается общей статистики, подавляющая часть россиян отправится в путешествия по стране или на отдых в отечественные санатории.