Американский блогер проехал автостопом по Армении

Автостопом по Армении. Популярный трэвел-блогер рассказывает подписчикам о достопримечательностях республики и новых знакомых. Даже проводит собственный социальный опрос. На какую тему, узнала корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

Фото: unsplash unsplash

На армянском Даниил Шакори знает всего пару слов. Но общий язык с местными жителями находит легко.

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«У нас магазин сувениров, поэтому к нам много туристов заходят. Но такого случая еще не было, чтобы кто-то зашел и попросил написать на армянском на картоне Ванадзор. Энергетика у него очень позитивная, я ему желаю прекрасных дней в Армении, пусть в следующем году возьмет с собой своих друзей», – сказал продавец в магазине Грануш Саруханян.

Путешественник объездил четыре десятка стран. В списке фаворитов Эфиопия. Республика в Восточной Африке блогеру понравилась природой, кулинарией и культурой. Армения сильнее всего поразила гостеприимством.

«Вчера меня подвозил молодой парень. По дороге я понял, что он свернул не туда, куда надо. Спросил, в чем дело, он ответил, что мы едем к нему домой выпить кофе. С одной стороны для меня вся эта ситуация показалась странной, потому что в любой другой стране я бы подумал, что меня похищают, но с другой – мне это понравилось. В итоге кофе перешел в обед, обед в ужин, а ужин закончился ночевкой у них дома», – отметил путешественник Даниил Шакори.

Даниил вырос в Лос-Анжелесе. Почти все его друзья – армяне. В республике впервые. И рад, что наконец узнал всё о родине своих друзей. Настоящие путешественники в день проходят как минимум по десять километров. В рюкзаке – самое необходимое, если вы еще и блогер, то технику нужно держать при себе. С учетом личных вещей меньше 20 килограммов никак не выходит. Даниил назвал три самые главные вещи в рюкзаке.

«Три самые важные вещи – моя тетрадка, где люди записывают свои пожелания, контейнер со специями, которые я добавляю во все блюда, и, конечно, моя камера», – отметил путешественник.

А еще Даниил путешествует со скейтбордом. С ним легче преодолевать дистанции. А иногда «доска» на колесах помогает познакомиться с людьми. Из Дилижана в Ванадзор – 30 километров. Путешествовать автостопом в Армении не принято. Водители сразу понимают: перед ними иностранец. У Даниила большой опыт в поиске попутчиков. Главное: поставить перед собой походный рюкзак, взять в руки табличку с локацией и широко улыбнуться. Путешественник рассказывает: в Армении он ни разу не ждал машину дольше десяти минут.

«На вид Даниил мне показался добрым и хорошим человеком, поэтому я и остановился, плюс сегодня я без семьи, в машине много места. Но обычно я не останавливаюсь», – отметил житель Еревана Арменак Бабаян.

С помощью онлайн-переводчика блогер проводит опрос. Узнает самое любимое блюдо и спрашивает, можно ли купить счастье за деньги. Исследование доказало: ценности у людей в разных странах одни и те же: крепкая семья, любовь к родине и вера в людей.