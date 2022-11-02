Как подорожал горнолыжный отдых

На горнолыжных курортах в Челябинской области и Башкирии началась подготовка к предстоящему сезону. На большинстве комплексов уже работают пушки оснежения, официальный старт намечен на начало ноября. Не станут ли для любителей активного отдыха неприятным сюрпризом новые цены на туристических комплексах? Стоимость услуг на горнолыжных курортах в Челябинской области и Башкирии узнал «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Какие цены на горнолыжных курортах

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Горнолыжные комплексы Южного Урала в этом году либо вообще не стали поднимать стоимость на услуги, либо подняли, скорее, чисто символически – на 10–15 %, или в среднем на 200 рублей.

Как рассказали «ФедералПресс» в ГРЦ «Солнечная долина», который находится около Миасса (Челябинская область), они оставляют стоимость ски-пассов на предстоящий сезон на прежнем уровне.

«Мы заботимся о наших гостях, горнолыжный спорт должен быть доступен для всех», – пояснили корреспонденту«ФедералПресс» в горнолыжном центре.

С этого года «Солнечная долина» и «Завьялиха» вошли в единый кластер. Это значит, что на двух комплексах будет одинаковое ценообразование и один ски-пасс. Но что касается комплекса «Завьялиха» возле города Трехгорный, то там стоимость подъемов увеличилась всего на 200 рублей, а из прайса убрали ски-пассы на 5 и 10 подъемов. Таким образом стоимость 10 подъемов на «Завьялихе» и в «Солнечной долине» составит от 1 400 рублей.

На 200 рублей подняли ценник ски-пассов и в горнолыжном комплексе «Евразия» около Кусы: в конце прошлого сезона 10 подъемов там стоили 1 400 рублей, сейчас – 1 600 рублей. Там тоже постарались найти золотую середину между сохранением клиентов и собственными затратами.

По словам специалиста по развитию ГРЦ «Евразия» Артема Галлямова, к началу сезона традиционно закупается много оборудования и комплектующих, а на некоторые позиции цены выросли от 30 до 100 %.

В соседней Башкирии, где находятся два известных горнолыжных комплекса «Банное» и «Абзаково», где катался даже президент Владимир Путин, цены в среднем поднялись на 10–15 %, или все на те же 200 рублей. С нового сезона катание на весь день обойдется в 2 700 рублей против 2 500 рублей, как это было в прошлом сезоне.

Импортозамещение для горнолыжных склонов

Что касается оборудования для горнолыжных курортов, то большинство из них делается исключительно за границей, отсюда и такой рост в цене на него. Так, в «Евразии» кресельный подъемник австрийского производства, поэтому и детали к нему нужны только импортные. Но, как поясняет Артем Галлямов, импортозамещающая продукция уже начинает заходить и в их сферу, но пока занимает небольшой процент – невозможно все заменить.

К примеру, сетки безопасности, которые обустроены по краям горнолыжных трасс: у импортных срок эксплуатации значительно больше, они могут отработать пять лет, в то же время как отечественные – один сезон.