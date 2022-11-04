Индия признала российские сертификаты вакцинации от COVID-19

Индия с 3 ноября начала принимать российские сертификаты вакцинации от COVID-19. Информация об этом опубликована на сайте Министерства здравоохранения в четверг.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Помимо «Спутника V», допускаются также сертификаты об иммунизации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Привитые против COVID-19 россияне, имеющие соответствующий документ, освобождаются от необходимости сдавать ПЦР-тест перед вылетом.

Таким образом, для въезда в Индию туристам из РФ, кроме визы, необходимо иметь сертификат вакцинации на английском языке или справку с результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 72 часа до посадки на рейс. Требование о заполнении онлайн-формы Air Suvidha остается без изменений.

Ранее «Аэрофлот» начал летать из Москвы в Гоа. Первый рейс отправился из Шереметьево 2 ноября и благополучно приземлился в аэропорту Даболим. Борт Airbus A330-300 будет летать по маршруту трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.

Пассажиры поделились отзывами о путешествии на крыльях нацпера в комментариях телеграм-канала «Крыша ТурДома»: «Летела этим рейсом. "Аэрофлот" выше всяких похвал, умнички. Вылетел вовремя, угощали шампанским (так как первый рейс). Кормили 2 раза. Всё очень вкусно и разнообразно. Браво. Так держать».