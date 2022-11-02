Туроператоры прогнозируют падение цен на зарубежный отдых

Тренд на снижение должен начаться уже к концу 2022 года.

Фото: Inc-News Inc-News

Цены на зарубежный отдых для российских туристов начнут снижаться уже до конца текущего года. Так считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, объясняя это окончанием летнего сезона и расширением авиасообщения по всем основным направлениям.

"Я думаю, что сейчас цены стабилизировались, и до конца года мы увидим тренд на снижение. В первую очередь начнет опускаться Турция, где завершается сезон. Таиланд, куда уже пять авиакомпаний планируют летать. Египет серьезно нарастил объемы", - прокомментировал Мурадян.

Специалист полагает, что тенденция на снижение цен сохранится до весны, так как предпосылок к снижению числа рейсов из России на популярные зарубежные курорты нет. При этом Мурадян напомнил, что рост цен на авиабилеты случился на фоне дефицита авиарейсов из РФ, который произошел в марте 2022 года.

"Повышение цен, которое мы наблюдали, связано с желанием авиакомпаний, сохранивших возможность летать в Россию, пользоваться своим практически монопольным положением. Стоимость билетов в среднем сегменте выросла на 50-70%, хотя нефть сильно не подорожала. Emirates продавала билеты в Дубай в феврале за 35 тыс. рублей, сейчас - от 50-60 тыс. Именно иностранные перевозчики - самые большие бенефициары дефицита перевозки в Россию, они сейчас получают сверхприбыли", - заявил Мурадян в интервью "Интерфакс-Туризм".