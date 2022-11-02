Платежная система «Мир» может заработать в Таиланде

В Таиланде скоро может заработать российская платежная система «Мир». Об этом заявил посол королевства в России. Он добавил, что тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы Бангкок начал принимать карты у российских туристов. В Таиланде надеются, что скоро в стране заработает система «Мир» или альтернативные варианты. Благодаря этому может увеличиться турпоток и объемы торговли между двумя странами.

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Но реализация проекта задерживается из-за текущей финансовой ситуации и ограничений, отметил посол. Комментирует житель Таиланда, владелец агентства недвижимости New Home Пхукет Real Estate Олег Сухин:

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— Конечно, это полезная вещь, если эти карты будут работать здесь. Но по большому счету туристы из России уже давно разобрались, как привозить сюда деньги, поэтому эта идея опоздала примерно на полгода. Самый простой способ, все вернулось на 10-15 лет назад, когда люди привозили с собой наличную иностранную валюту и меняли ее в местных обменниках. Более активные путешественники, те, кто имел возможность выехать в Казахстан, Киргизию или в другие страны ближнего зарубежья, оформили банковские карты там, которые у них работают здесь.

— Сейчас много российских туристов в Таиланде?

— Достаточно много. В последний месяц из ряда регионов поставлено много рейсов, в том числе из Москвы два раза в день летает «Аэрофлот», то есть с каждым месяцем будет все больше и больше. Тут принимаются любые способы расчета, вы можете заплатить наличными, картами, практически везде принимают, в крупных торговых центрах принимали ApplePay, сервисы работали. Туристы стремятся оформить местные счета в банках. У кого-то это получается, тогда они сразу местными картами здесь расплачиваются.

— Сложно оформить в Таиланде?

— Сейчас уже сложно, но туристы бывают разные, людям с длительными визами это сделать проще, владеющим недвижимостью это сделать проще. Здесь практически нет системы «все включено», поэтому в любом случае туристу ежедневно нужно где-то за себя платить.