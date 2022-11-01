Россияне урезали расходы на отпуск в ноябрьские праздники

Ассоциация турагентов России сообщает, что соотечественники урезали бюджет на короткий отпуск в ноябрьские праздники.
Отмечается, что у самостоятельных и организованных туристов наибольшим спросом пользуются путешествия по России на 2-3 дня без перелета по цене до 9000 рублей и с перелетом, если он включен в стоимость поездки до 40 тыс. рублей.
По традиции самыми популярными направлениями являются курорты Кубани, Подмосковье, Москва, Петербург, Золотое кольцо. Охотно берут туры в Казань, Дагестан и Кавминводы.
При выборе туров за рубеж лидируют Турция и Египет, также проявляется интерес к Мальдивам, ОАЭ, Таиланду.
При этом 83% путешественников берут в поездки детей.
Также по данным АТОР, наметилась еще одна тенденция. Если ранее россияне планирование отпуск 2-3 раза в год, то теперь длительные поездки планируются один, максимум два раза в год.