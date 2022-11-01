Россияне урезали расходы на отпуск в ноябрьские праздники

Ассоциация турагентов России сообщает, что соотечественники урезали бюджет на короткий отпуск в ноябрьские праздники.

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Отмечается, что у самостоятельных и организованных туристов наибольшим спросом пользуются путешествия по России на 2-3 дня без перелета по цене до 9000 рублей и с перелетом, если он включен в стоимость поездки до 40 тыс. рублей.

По традиции самыми популярными направлениями являются курорты Кубани, Подмосковье, Москва, Петербург, Золотое кольцо. Охотно берут туры в Казань, Дагестан и Кавминводы.

При выборе туров за рубеж лидируют Турция и Египет, также проявляется интерес к Мальдивам, ОАЭ, Таиланду.

При этом 83% путешественников берут в поездки детей.