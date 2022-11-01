Туристов зовут в Сибирь искупаться на морозе в бассейне и выпить иван-чая

Термальная столица России – она же Тюмень – готовится к открытию нового сезона в ближайшие выходные. Этот статус городу во время визита присвоила 2 года назад руководитель ныне упраздненного Ростуризма Зарина Догузова. И город продолжает активно им пользоваться – дело, так сказать, живет.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Если верить официальным данным информационного центра региона, термальные источники пользуются спросом.

В минувшем году впервые две недели их посетили 20 тыс. туристов, а в новогодние каникулы – 68 тыс. Источники интересны многим гостям региона в качестве доппрограммы к деловому или личному визиту. Но, судя по одиноким комментариям под анонсами нового сезона, есть и те, кто готов поехать в Сибирь специально ради терм. У местных туроператоров сформированы туры выходного дня. Их стоимость начинается от 11 тыс. руб. При этом, помимо посещения двух разных термальных курортов, обещают ещё пару экскурсий по Тюмени.

К третьему сезону организаторы составили календарь со спецпрограммами и особыми скидками на курортах, участвующих в проекте. Каждый уик-энд спецусловия будут действовать на разных источниках. Что обещают? Отдых, привычный летнему препровождению возле бассейна. Диджеи, развлекательные программы, аниматоры, фотозоны с перерывами на купание в открытых бассейнах с горячей водой. Что можно сделать вынырнув? Вкусить иван-чая или минеральной воды из местного источника. Это ещё один местный колорит.

Так, во второй уик-энд ноября есть даже те, кто предоставляет бесплатный вход на курорт. Но оно и объяснимо: снега в Сибири ещё нет. А пока он не ляжет, атмосфера для купания совсем не та.