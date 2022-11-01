Авиакомпании запросили больше допусков для полетов в Египет, Таиланд, Вьетнам

«Аэрофлот» рассчитывает получить временное разрешение Росавиации на регулярные рейсы из Красноярска в Нячанг, Ханой, Бангкок и Пхукет, из Владивостока – в те же города, кроме Ханоя. Об этом свидетельствуют материалы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Авиакомпания также просит допуск на полеты из Новосибирска в столицу и на главный курорт Таиланда, из Хабаровска в Пхукет с частотой не больше 2 раз в неделю. Кроме того, перевозчик намерен выполнять ежедневно возить пассажиров из Санкт-Петербурга в Стамбул.

Интенсивность полетов в Египет хочет увеличить российская компания iFly: она запросила шесть дополнительных допусков на регулярные рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и восемь – из столицы в Хургаду. Судя по таблице, в случае если Росавиация удовлетворит заявку, их перераспределят от других перевозчиков, которые не используют свои квоты в полном объеме.