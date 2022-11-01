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2 часа назад

Авиакомпании запросили больше допусков для полетов в Египет, Таиланд, Вьетнам

TourDom

«Аэрофлот» рассчитывает получить временное разрешение Росавиации на регулярные рейсы из Красноярска в Нячанг, Ханой, Бангкок и Пхукет, из Владивостока – в те же города, кроме Ханоя. Об этом свидетельствуют материалы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиакомпании запросили больше допусков для полетов в Египет, Таиланд, Вьетнам
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Авиакомпания также просит допуск на полеты из Новосибирска в столицу и на главный курорт Таиланда, из Хабаровска в Пхукет с частотой не больше 2 раз в неделю. Кроме того, перевозчик намерен выполнять ежедневно возить пассажиров из Санкт-Петербурга в Стамбул.

Интенсивность полетов в Египет хочет увеличить российская компания iFly: она запросила шесть дополнительных допусков на регулярные рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и восемь – из столицы в Хургаду. Судя по таблице, в случае если Росавиация удовлетворит заявку, их перераспределят от других перевозчиков, которые не используют свои квоты в полном объеме.

Ранее «Аэрофлот» запланировал перелеты в Таиланд из московского Шереметьево. По зимнему расписанию самолеты компании будут возить пассажиров также в Египет, Индию, ОАЭ, на Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы, в Турцию, Азербайджан и еще семь стран.

Новости путешествий,Аэрофлот,Росавиация,
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