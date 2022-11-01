В России могут появиться единые билеты для туристов на разные виды транспорта

В поручениях, опубликованных во вторник на сайте Кремля, глава государства потребовал от правительства "представить предложения по синхронизации на основных туристических направлениях работы различных видов транспорта (вне зависимости от формы собственности), в том числе по введению единого билета на весь путь следования туриста".

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Также Путин ждет предложений "по обеспечению при перевозках туристов на дальние расстояния возможности их организованной перевозки между объектами транспортной инфраструктуры и средствами размещения туристов, включая возможность использования в этих целях цифровой платформы", чтобы туристы, перевозчики и организации туристской индустрии имели к ней онлайн-доступ.