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38 минут назад

В России могут появиться единые билеты для туристов на разные виды транспорта

ТАСС

В поручениях, опубликованных во вторник на сайте Кремля, глава государства потребовал от правительства "представить предложения по синхронизации на основных туристических направлениях работы различных видов транспорта (вне зависимости от формы собственности), в том числе по введению единого билета на весь путь следования туриста".

В России могут появиться единые билеты для туристов на разные виды транспорта
Фото: PxherePxhere

Также Путин ждет предложений "по обеспечению при перевозках туристов на дальние расстояния возможности их организованной перевозки между объектами транспортной инфраструктуры и средствами размещения туристов, включая возможность использования в этих целях цифровой платформы", чтобы туристы, перевозчики и организации туристской индустрии имели к ней онлайн-доступ.

Отдельно кабинету министров предстоит представить предложения по развитию многофункциональных зон придорожного сервиса. Президент указал правительству определить, нужно ли вводить упрощенный порядок получения разрешения на строительство съездов с автомобильных дорог, чтобы туристам было легче попасть к кемпингам и другим придорожным туристическим объектам. При этом Путин указал на необходимость обеспечить безопасность выезда на автомобильные дороги.

Новости путешествий,Владимир Путин,
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