Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
47 минут назад

Российские туристы смогли обойти запрет на въезд в Финляндию

Ivyborg.ruиещё 1

Транзит через Анталию и Мюнхен необходим для того, чтобы в Финляндии сделать свои дела. Туристы из России нашли способ пару дней провести в Финляндии, несмотря на запрет местного МИДа на въезд в страну по туристической визе. Лайфхаком поделилась туристка Елена в телеграм-канале «Финляндия на выходные», пишет информационный портал ТурДом.

Россияне смогли обойти запрет на въезд в Финляндию
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Путешественница рассказала свой маршрут, отметив, что сначала они отправятся на автобусе в Финляндию, далее самолетом в Анталию, оттуда через Мюнхен обратно в Финляндию. Другие путешественники рассказывают, что в случае долгой пересадки в Финляндии при возвращении в Россию могут в аэропорту до рейса из автобуса не выпускать.

Транзит через Анталию и Мюнхен необходим для того, чтобы в Финляндии сделать свои дела за 1-2 дня, добавила туристка Елена. При построении такого сложного маршрута, путешественница для начала написала на пропускной пункт Ваалимаа, убедившись, что проверять на выезде штампы в паспорте о том, что точно был выезд из Финляндии в Турцию будут обязательно.

Другие туристы решаются и на более рисковые предприятия, оканчивающиеся запретом на въезд. Но такая схема проходит без последствий не для всех. Некоторые туристы рискуют получить полный запрет на въезд в Финляндию даже для транзита

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители