Россияне смогли обойти запрет на въезд в Финляндию

Транзит через Анталию и Мюнхен необходим для того, чтобы в Финляндии сделать свои дела. Туристы из России нашли способ пару дней провести в Финляндии, несмотря на запрет местного МИДа на въезд в страну по туристической визе. Лайфхаком поделилась туристка Елена в телеграм-канале «Финляндия на выходные», пишет информационный портал ТурДом.

Путешественница рассказала свой маршрут, отметив, что сначала они отправятся на автобусе в Финляндию, далее самолетом в Анталию, оттуда через Мюнхен обратно в Финляндию. Другие путешественники рассказывают, что в случае долгой пересадки в Финляндии при возвращении в Россию могут в аэропорту до рейса из автобуса не выпускать.

Транзит через Анталию и Мюнхен необходим для того, чтобы в Финляндии сделать свои дела за 1-2 дня, добавила туристка Елена. При построении такого сложного маршрута, путешественница для начала написала на пропускной пункт Ваалимаа, убедившись, что проверять на выезде штампы в паспорте о том, что точно был выезд из Финляндии в Турцию будут обязательно.