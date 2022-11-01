Пятизвездочный отель в Шерегеше обещают открыть в 2025 году

Первую на кузбасском курорте Шерегеш пятизвездочную гостиницу «Олимпия» планируют построить не позднее 2025 года. Под ее возведение инвестиционная группа «Каскад» получила кредит в банке ВТБ по сниженной ставке. Об этом рассказала гендиректор компании-инвестора Анна Ударцева на международном форуме «Горы. Бизнес. Туризм», который проходит в Сочи с 31 октября по 3 ноября.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Сумму займа и объем вложений инвестор не разглашает. Ударцева отметила, что «Олимпия» стала первым на Кузбассе туристическим проектом, которому выделили подобную господдержку. Сейчас завершается разработка документации отеля на 170 номеров, после чего он пройдет Главгосэкспертизу. Следующие этапы – поиск подрядчика и строительство.

Очевидно, что девелоперу не удалось договориться с гостиничным оператором Radisson Hotel Group об управлении объектом и поставках материалов для отеля 5*, однако компания ищет другие пути. «Ситуация сложная, потому что некоторые марки оборудования, которые требуются для сертификации по международной системе, отсутствуют сегодня на рынке. Но мы решаем эти вопросы», – сказала гендиректор.