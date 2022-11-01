Российская экс-стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы

Экс-стюардесса Екатерина Микищенко развеяла самые расхожие мифы о работе бортпроводников и рассказала о неприглядных сторонах профессии.

Фото: Кадр из сериала "Бортпроводница" Кадр из сериала "Бортпроводница"

Российская экс-бортпроводница рассказала, что работа у бортпроводников не настолько романтична, как кажется. Девушка считает это стереотипом, оставшимся в прошлом.

На самом деле, по словам Микищенко, работа бортпроводников многофункциональна. Так, бортпроводники выполняют и функции МЧС, и воспитателя, и психолога.

Бортпроводники, по ее словам, ко всему прочему должны уметь правильно принимать почту, багаж, груз. Даже после работы они продолжают выполнять задачи, раздают пассажирам багаж, сдают оборудования. По словам Микищенко, стюардессы всегда идут с самолета с большими тележками.

Кроме того, экс-бортпроводница рассказала, что быстрый рост волос в полете - это миф. Да и влияние частых перелетов на ускоренное старение так же преувеличено. Микищенко на себе это не заметила, но обратила внимание, что постоянный недостаток кислорода негативно повлиял на сосудистую систему.

«Самолеты летят под наклоном почти всегда и ваши ноги находятся в напряжении и под давлением, поэтому у бортпроводников чаще развивается варикоз», — добавила бывшая стюардесса.

Кроме того, ненормированный график, ночные перелеты и недосып ожидаемо плохо сказывается на нервной системе и могут оставить отпечаток на репродуктивной женской системе.

По ее словам, биологические ритмы важно соблюдать. Бортпроводница советует носить компрессионные колготки, соблюдать режим питания, высыпаться.