Сказочный поезд Деда Мороза сделает остановку в Пензе

Сказочный поезд Деда Мороза 12 декабря прибудет в Пензу. Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе пензенского отделения Куйбышевской железной дороги .

Путешествие по Куйбышевской железной дороге поезд Деда Мороза начнет 6 декабря со станции Набережные Челны. Запланированы остановки на станциях в Уфе, Белорецке, Самаре, Сызрани, Ульяновске, Саранске и Пензе.

В столице Сурского края посетителей вокзала ждет анимационная программа у Поезда Деда Мороза. Также у пензенцев будет предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенным билетам).