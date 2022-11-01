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3 часа назад

Сказочный поезд Деда Мороза сделает остановку в Пензе

Пенза-Обзор

Сказочный поезд Деда Мороза 12 декабря прибудет в Пензу. Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.

Сказочный поезд Деда Мороза сделает остановку в Пензе
Фото: Пенза-ОбзорПенза-Обзор

Путешествие по Куйбышевской железной дороге поезд Деда Мороза начнет 6 декабря со станции Набережные Челны. Запланированы остановки на станциях в Уфе, Белорецке, Самаре, Сызрани, Ульяновске, Саранске и Пензе.

В столице Сурского края посетителей вокзала ждет анимационная программа у Поезда Деда Мороза. Также у пензенцев будет предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенным билетам).

Новости путешествий,Куйбышевская железная дорога,
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