В лучших отелях на Мальдивах заканчиваются места на Новый год

Во многих туроператорских компаниях Мальдивы входят в топ-5 направлений среди лидеров продаж на новогодние праздники, уступая Турции, ОАЭ, Шри-Ланке и Египту. Эксперты рассказали корреспонденту TourDom.ru, как сейчас обстоят дела со спросом и есть ли места в отелях на островах.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«На Мальдивы на Новый год спрос всегда высокий. В люксовом сегменте уже мало что можно найти, по паре номеров всего», – отмечает Дмитрий Арутюнов («АРТ-ТУР»). В среднем сегменте номера еще есть, продажи продолжатся.

По сравнению с предыдущим годом есть изменения: некоторые туристы хотят бронировать туры, но не готовы сейчас платить и выбирают отели с мягкими штрафными санкциями. «Многие отели пошли навстречу и изменили свою политику. Например, с жёстких 100%-ных штрафов, если отменяют бронь за 45–30 дней до заезда, перешли на 14–7 дней (это про средний сегмент). Это повышает интерес к таким отелям», – поделился Дмитрий.

Артур Мурадян (Space Travel) также отмечает повышенный спрос на премиальный сегмент: «Это связано с тем, что туристы хотят заранее себя обезопасить от возможного дефицита номеров в популярных отелях. Они, скажем так, более финансово устойчивы и, даже если поездка не состоится, сильно не переживают. Многие приобретают страховки от невыезда». Что касается дефицита номеров, то, как отмечает Артур, его можно ждать. Причиной тому стал активный спрос на подобный отдых среди жителей Индии, Великобритании, Ближнего Востока.