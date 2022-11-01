Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Крупнейший российский лоукостер возобновит полеты в Турцию

Lenta.ru

Крупнейший российский лоукостер «Победа» возобновит с 1 декабря полеты на курорты Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Крупнейший российский лоукостер возобновит полеты в Турцию
Фото: Лента.руЛента.ру

Первые рейсы начнут выполняться в Стамбул, далее авиакомпания расширит полетную программу в Анталью и в Аланью. Ежедневные полеты в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен стартуют с 1 декабря, отправление ежедневных рейсов во второй стамбульский аэропорт — «Стамбул» — намечено с 21 декабря.

«Полеты в Аланью (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю», — добавили в пресс-службе компании.

Уточняется, что российские туристы уже сейчас могут приобрести проездные документы на рейсы из столичного аэропорта Внуково в Стамбул, Аланью и Анталью — билеты появились на официальном сайте перевозчика.

Ранее авиаперевозчик «Победа» анонсировал возобновление полетов из московского аэропорта Шереметьево, приостановленных весной 2022 года.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители