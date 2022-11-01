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1 час назад

Шанхайский Диснейленд запер тысячи посетителей в парке из-за коронавируса

Lenta.ru

Шанхайский Диснейленд запретил тысячам людей покидать парк из-за десяти случаев передачи коронавирусной инфекции в многомиллионном городе. Видео из парка публикует газета Daily Mail.

Диснейленд запер тысячи посетителей в парке из-за коронавируса
Фото: Лента.руЛента.ру

На кадрах видно, как посетители парка бегут к воротам, стремясь покинуть Диснейленд, однако ворота оказались закрыты. Людей обязали оставаться на территории развлекательного комплекса до тех пор, пока они не смогут предоставить отрицательный тест на вирус.

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Правительство Шанхая заявило, что парк запрещает впускать и выпускать посетителей. Власти подчеркнули, что всем находящимся в Диснейленде необходимо дождаться результатов тестирования, прежде чем они смогут покинуть парк. Ежедневно парк посещают около 60 тысяч посетителей.

В августе около 80 тысяч туристов застряли на острове Хайнань из-за введенного в Китае режима изоляции.

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