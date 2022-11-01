Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
29 минут назад

Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи ожидает порядка 600 тыс. лыжников в зимнем сезоне

ТАССиещё 1

Число лыжников, которые посетят курорт "Роза Хутор" в предстоящем зимнем сезоне, останется на уровне прошлых лет и составит порядка 600 тыс. человек. Такой прогноз дал в ходе международного форума по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях "Горы. Туризм. Бизнес" генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский.

"Роза Хутор" ожидает 600 тыс. лыжников в зимнем сезоне
Фото: unsplashunsplash

"Будут ли люди - есть определенные сложности, ситуация в стране непростая. <…> Можем отметить, что летний сезон прошел на высоком уровне, зимой мы ожидаем стабильный результат, на уровне [прошлых периодов], полагаем что это будет порядка 600 тыс. лыжников", - сказал Белокобыльский.

Он добавил, что для курорта очень важна погода и устойчивый снежный покров. "Сегодня снег уже появляется и наши профессиональные службы говорят, что зима будет снежной", - отметил Белокобыльский.

Ранее Белокобыльский сообщал, что новый зимний сезон на "Розе Хутор" планируется открыть 23 декабря.

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих - горнолыжные трассы общей протяженностью 105 км, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам.

В Сочи состоялось открытие международного форума по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях. Миссия форума - создание новых сценариев развития для поддержки бизнеса горнолыжной индустрии и туризма и развития экономики России в новых реалиях за счет эффективного партнерства отраслей, территорий, бизнеса и государства.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители