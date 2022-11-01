Туроператоры отметили рост спроса на отдых в Юго-Восточной Азии

В основном, речь идёт о поездках в Таиланд, Вьетнам, Индию и на Шри-Ланку.

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Эти направления формируют 5% продаж зарубежных туров на ноябрь и до 15% — на новогодние праздники и январь, в то время как ранее они представлены фактически не были, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли.

Основной причиной роста спроса там считают увеличение числа рейсов в эти страны. Если в июне за рубеж могли летать 44 борта из импортного парка, то с постепенным переводом самолётов в российскую юрисдикцию их число выросло до 89.