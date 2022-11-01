Пьяная пассажирка хотела выйти из самолета и сделала это

Пассажир, устроившая дебош на борту авиалайнера, возместит причиненный ущерб, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Судебного департамента Приморья.

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Как рассказали агентству в ведомстве, Лесозаводский районный суд Приморского края рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» к гражданке Г. о возмещении ущерба в размере 56 510 руб. и суммы уплаченной госпошлины.

Проблемы на борту воздушного судна, следующего по маршруту Хабаровск - Толмачево, начались еще до взлета. Пассажир Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешала проведению демонстрации аварийно-спасательного оборудования, не соблюдала требование «пристегнуть ремни», ходила по салону, громко высказывалась, заявляя, что хочет покинуть воздушное судно, на просьбы экипажа успокоиться не реагировала.

Соответственно, для обеспечения безопасности полета командиром воздушного судна было принято решение о снятии гражданки с рейса. В ее отношении был составлен рапорт о нарушении Правил поведения пассажиров при предполетном обслуживании, а сама она была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.