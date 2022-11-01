Россиянам будут доступны четыре миллиона авиабилетов по бюджетным ценам

Росавиация утвердила список авиамаршрутов на 2023 год по программе субсидирования региональных перевозок. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

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Программа начнет реализовываться с 1 января 2023 года — в продажу поступит более четырех миллионов авиабилетов по специальным бюджетным ценам. Перелеты будут осуществлять 17 авиакомпаний по 308 направлениям.

Отмечается, что на реализацию программы из федерального бюджета выделено девять миллиардов рублей. В 2022 году в список субсидируемых межрегиональных рейсов изначально попали 372 маршрута, однако позже россиянам стало доступно 448 направлений.