Utair с 25 ноября начнет выполнять прямой рейс из Тюмени в Дубай

"ОАЭ - очень популярное направление у любителей пляжного отдыха. <...> Чтобы нашим туристам не нужно было искать рейсы с пересадками, мы постепенно вводим прямые рейсы из регионов. Уже летаем в Арабские Эмираты из Грозного, сейчас открываем рейс из Тюмени и планируем еще один из Сургута", - прокомментировал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводит пресс-служба.