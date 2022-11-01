Utair с 25 ноября начнет выполнять прямой рейс из Тюмени в Дубай

Авиакомпания Utair с 25 ноября начнет выполнять рейсы из Тюмени в Дубай. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
"С 25 ноября авиакомпания Utair запускает новый международный рейс из Тюмени в Дубай", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться по пятницам, отправление из Тюмени в 05:00, из Дубая - в 10:05, время в пути составит пять часов. Стоимость билетов от 14,8 тыс. рублей.
"ОАЭ - очень популярное направление у любителей пляжного отдыха. <...> Чтобы нашим туристам не нужно было искать рейсы с пересадками, мы постепенно вводим прямые рейсы из регионов. Уже летаем в Арабские Эмираты из Грозного, сейчас открываем рейс из Тюмени и планируем еще один из Сургута", - прокомментировал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводит пресс-служба.
Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". Авиакомпания играет ключевую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок в регионах России. В маршрутной сети Utair более 100 направлений. Основная задача - соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и Юг страны. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.