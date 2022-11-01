Посетившая Анталью россиянка раскрыла «темную сторону» курорта

«Несмотря на кажущийся здоровым климат, многие дома здесь "болеют": их окна плохо видят, полы скрипят, течет крыша, не греет печь. В упадничестве и деградации тоже есть своя эстетика, философско-обморочная», — заявила россиянка. При этом блогер отметила, что аккуратнее всего в городе выглядят мечети, поскольку «их обихаживают любовно и бережно, как маленьких детей».

«Есть ощущение, что, проходя через некоторые районы Анталии, время устало, остановилось, присело на тахту отдохнуть, да так и осталось там, — высказалась она. — Новые хибары возводят из того, что осталось от рухнувших предшественников — из их "костей" буквально, — тем самым доказывая совместимость несовместимого. Когда финансы не дотягивают до цыганского барокко, за декор отвечает стиль "цыганский минимализм"».