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3 часа назад

Россияне получили возможность оплачивать отели в Турции картами "Мир"

Vse42.ru

Турецкие гостиницы начали принимать у туристов карты "Мир" через российские сервисы.

Жители РФ могут на сегодняшний день расплачиваться картами российской платежной системы в пяти отелях в Турции. Так, один из них пользуется сервисом Sigma, принимающим нацкарты. После этого он за вычетом комиссии передает платеж банку в России.

В другой гостинице сообщили, что также принимают платежи посредством альтернативной системы, причем россияне могут применять как карты "Мир", так и выданные российскими банками карты Mastercard и VISA.

Представитель гостиницы отметил, что услуги рассчитываются в европейской валюте, а затем терминал показывает сумму в рублях по курсу около 74 евро. Постоялец может совершить оплату таким способом, либо отказаться и выбрать другой.

Аналитик и экономист Алексей Федоров обратил внимание, что при использовании посредников для расчета, таких как сервис по приему платежей PayAnyWay, взимается комиссия до 2,7%, – это в 2-2,5 раза больше, чем при осуществлении трансграничных платежей. Тем не менее это позволяет принимать нацкарты. Об этом пишет "Известия".

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