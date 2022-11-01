Россияне получили возможность оплачивать отели в Турции картами "Мир"

Турецкие гостиницы начали принимать у туристов карты "Мир" через российские сервисы.

Жители РФ могут на сегодняшний день расплачиваться картами российской платежной системы в пяти отелях в Турции. Так, один из них пользуется сервисом Sigma, принимающим нацкарты. После этого он за вычетом комиссии передает платеж банку в России.

В другой гостинице сообщили, что также принимают платежи посредством альтернативной системы, причем россияне могут применять как карты "Мир", так и выданные российскими банками карты Mastercard и VISA.

Представитель гостиницы отметил, что услуги рассчитываются в европейской валюте, а затем терминал показывает сумму в рублях по курсу около 74 евро. Постоялец может совершить оплату таким способом, либо отказаться и выбрать другой.