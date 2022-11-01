Россиянка сняла отель на Бали за 250 рублей и поделилась впечатлениями

Отечественная путешественница и блогер Марина Ершова, отдыхающая в Азии, остановилась в бюджетном отеле Бали и поделилась впечатлениями. Свое мнение она высказала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Автор публикации заявила, что проживание обошлось ей всего в 250 рублей за ночь. За эти деньги ей обещали светлый номер с большой кроватью и бассейн на территории гостиницы, однако ожидания девушки не оправдались.

«Когда открыли дверь в комнату, мы разочаровались: темная, потрепанная, будто только что ушел гость и за ним забыли убрать. Вещи было сложно куда-то поставить, потому что мебель в комнате очень грязная. Ну понятно — тут никогда не вытирали, скорее всего, с открытия отеля», — пожаловалась россиянка.

Также блогер отметила, что ее возмутили грязные раковина, душевая кабина, унитаз и пол.

«Персонал считает, что если в унитазе нет фекалий, то санузел чистый, и мыть ничего не нужно. Поэтому тут трехсантиметровый мыльный налет», — добавила она.

В заключении российская туристка отметила, что сотрудники отеля не предоставили ей полотенец, сославшись на то, что номер был забронирован со скидкой и полотенца не положены.

«Когда ожидаешь что-то хорошее, а на деле получаешь жесть — это очень огорчает», — резюмировал путешественница.