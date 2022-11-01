В Турции помимо карты Мир начали принимать Mastercard и Visa

Наши коллеги из Известий выяснили, что турецкие отели вновь начали подключать российские платёжные системы. Причём речь идёт не только о Мире, но также о Visa и Mastercard, выпущенных в России.

Фото: Ferra Ferra

Сообщается, что на данный момент речь идёт о работе сразу пяти турецких отелей с российскими картами. Например, в Papillon Zeugma Relaxury, после отказа турецкого банка Ziraat от использования карт Мир, обратились к российскому сервису по приему платежей Sigma.

Что интересно, журналисты издания также сообщают о подключении отечественных платёжных систем и другими дружественными государствами. Так, PayAnyWay стала доступна на территории Белоруссии и Казахстана.