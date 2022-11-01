Россияне стали меньше тратить на отпуск в ноябрьские праздники

Путешественники чаще всего стали выбирать туры по стране, а многие и вовсе отказываются от мини-отпуска осенью. Самые популярные среди зарубежных направлений — Турция, Египет и ОАЭ. Но эксперты отмечают, что туры в эти страны уже стоят не меньше 100 тысяч рублей. Есть ли еще шанс уехать на длинные выходные и когда ждать спада цен?

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Ноябрьские праздники обычно совпадают со школьными каникулами, поэтому эксперты туристического рынка особо выделяют их в своей статистике. В этом году спрос на эти даты снизился. Ассоциация туроператоров России отмечает: если раньше многие туристы планировали отпуск два-три раза в год, то сейчас наблюдается сокращение количества длительных поездок до одного раза, максимум до двух. При этом бюджет на отпуск туристы стараются минимизировать. Этот тренд затронул и туры по России.

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Даже сейчас самое популярное направление — курорты юга страны. Чаще всего берут короткие бюджетные поездки за 9 тысяч рублей без перелета (это два-три дня в отеле), если с перелетом — около 40 тысяч рублей за тур. А дешевые путевки в Турцию и Египет на эти даты были куплены еще месяц назад, так что цены выросли в среднем на четверть, указывает генеральный директор Space Travel Артур Мурадян:

Артур Мурадян – генеральный директор Space Travel

«Ценообразование сейчас сильно зависит от того, когда турист планирует вернуться. Если это первая неделя ноября, в районе 7-10-го числа, цена пока еще сохраняется довольно высокая. А вот если улететь 1-3 ноября, а вернуться после 10 ноября, цена практически возвращается к ноябрьской норме и будет ниже процентов на 25, чем в пиковые даты праздников. По самим направлениям: в Турции хоть и купаться нельзя, но спрос в Анталью довольно стабилен. Связано это с большой полетной программой. Найти туда туры [на двоих] можно в диапазоне 120-140 тысяч рублей, это на десять дней. На неделю — цена будет начинаться где-то от 100 тысяч рублей. Второе место занимает Египет. Ценник можно найти от 90 тысяч рублей. Но реально, я думаю, это будет в районе 130-140 тысяч рублей. Есть дешевле, если мы говорим про праздничные даты, это пятизвездочные гостиницы «все включено» на семь ночей».

АТОР подсчитала, насколько сильно снизятся цены после праздничной недели. Были выбраны десятидневные пакетные туры с 10 по 16 ноября. В Анталье для отдыха на двоих понадобится от 81,5 тысячи рублей при размещении в четырехзвездочном отеле с системой «все включено». В Египет можно будет съездить за 92 тысячи рублей. Тоже all inclusive, но «три звезды». Если туры в Дубай сейчас стоят в районе 140 тысяч рублей, при вылете через неделю отдохнуть десять дней можно будет за 107 тысяч. Все цены — на двоих.

При этом туроператоры отмечают, что ноябрьские праздники не приносят много прибыли: они не такие длинные, как новогодние, да и школьные каникулы в ряде регионов сдвинулись из-за перехода на триместровую систему обучения. Открылись и новые популярные маршруты, отмечает основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

Дмитрий Арутюнов – основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур»

«Есть наши бывшие республики. Это Узбекистан, Киргизия, Армения. Они тоже стали пользоваться спросом в последнее время. Есть экзотические варианты, я три дня назад вернулся из Алжира, например. Прекрасная, интересная страна. Два раз в неделю у нас летает Air Algerie. Русских встречают с эскортом практически, очень хотят иметь больше наших туристов. Иран тоже замечательная страна для экскурсий. Иран и Алжир — это, надо понимать, больше экскурсионные программы. Хотя в Алжире есть прекрасные пляжи, где можно тоже загорать и купаться, но, наверное, в ноябрьские праздники там уже немного прохладнее. Знаете, одни двери закрываются — другие обязательно открываются».