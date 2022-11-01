Названы страны с самым большим количеством строящихся отелей

На конец сентября 2022 года в разных регионах мира строятся или запланированы к строительству в ближайший год около миллиона новых гостиничных номеров — половина из них приходится на страны Европы, остальная часть -— на Китай, США и Ближний Восток. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные консалтинговой компании STR.

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Несмотря на то что Европа была названа одним из самых динамично развивающихся регионов, количество строящихся отелей по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Так, на сентябрь 2022 года запланировано возведение около 505 тысяч новых номеров, что на 8,3 процента меньше, чем в 2021 году. Первое место по объемам строительства занимает Германия (свыше 38 тысяч номеров) и Великобритания (29 тысяч), на последних строчках Испания, Италия и Франция (не более 10 тысяч).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе запланировано строительство более 900 тысяч номеров: лидером стал Китай, где появится почти 312 тысяч комнат и Вьетнам — свыше 28 тысяч. На северо-американском континенте в стадии строительства 207 тысяч номеров, а всего готовятся к возведению более 740 тысяч комнат: больше всего гостиничных проектов в США, Мексике и Канаде.

При этом Африка и Ближний Восток стали единственными в мире, где наблюдается положительная динамика к прошлому году. В сентябре 2022 года активность строительства в этих двух регионах увеличилась примерно на 19 процентов: самый большой прирост показала Саудовская Аравия, где построено 39 тысяч номеров и ОАЭ — 32 тысячи.