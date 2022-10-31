Туристы рассказали о плюсах раннего бронирования

Около 42% из более 4 тыс. участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» не рассматривают для себя возможность покупки тура по раннему бронированию. В то же время 11% подписчиков собираются приобрести тур на лето-2023 в ближайшее время. Еще 31% подумают об этом позже, посмотрев на цены. «Пессимистов столько же, сколько и оптимистов», – сделал вывод один из участников опроса, просуммировав две эти категории.

Фото: TourDom TourDom

Противники раннего бронирования отмечают, что организовывать поездку заранее «не время». «Покупаю тур всегда за 2–3 недели, не раньше», – говорит Галина. «Бронировать за месяц-полтора можно, но на весну вряд ли. Поэтому хороним классную опцию, видимо, надолго», – рассуждает другой комментатор.

Их оппоненты-оптимисты рассказывают об успешном опыте раннего бронирования. «В этом году дважды летала отдыхать по турам, купленным по РБ и вовремя перенесенным. Да, потеряла часть нервов в процессе переноса. Но стоимость тура того стоила!» – сообщает Евгения. Подписчица собирается купить тур на лето в декабре, если будут адекватные цены.

«Хотели, но не забронировали поездку на октябрь заранее. В результате оплатили уже перед вылетом, она оказалось на 48 тыс. дороже», – сетует Татьяна.

Некоторые туристы заранее заказывают только размещение, а билеты планируют забронировать позже. «Я только что вернулась из поездки и уже забукала отель на октябрь-2023, – говорит Олеся. – С билетами подожду до весны, посмотрю, какой будет выбор перевозки».