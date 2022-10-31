Россиянам рассказали, во сколько обойдется осенний отдых у моря

С наступлением холодов хочется как можно дольше ловить солнечные лучи. Такая возможность ещё есть — как минимум можно поехать в тёплые страны. Да только, по словам эксперта, из-за повышенного спроса на даты ноябрьских праздников и школьных каникул стоимость туров в те же Турцию и Египет подросла. Но зарубежным странам всегда можно найти альтернативу в лице российских курортов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам руководителя онлайн-туров TravelBelka Дили Демиденко, сейчас неделя в Турции с захватом ноябрьских праздников будет стоить от 75 000 рублей. Египет обойдётся минимум в 126 000 рублей. А вот путёвку на те же даты в Сочи, Абхазию и Калининградскую область можно купить всего за 20 000 рублей.

«В Сочи и Абхазии уже могут быть дожди, но там тепло, море и горы. Воздух совсем другой и +16..+17 в среднем. Неделя с перелётами и проживанием обойдётся от 19 000 рублей на двоих. Или взять тур на неделю на Балтику, с захватом ноябрьских праздников будет стоить от 22 000 рублей с перелётом и проживанием на двоих», — уточнила эксперт.