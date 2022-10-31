Россиянам рассказали, во сколько обойдется осенний отдых у моря

С наступлением холодов хочется как можно дольше ловить солнечные лучи. Такая возможность ещё есть — как минимум можно поехать в тёплые страны. Да только, по словам эксперта, из-за повышенного спроса на даты ноябрьских праздников и школьных каникул стоимость туров в те же Турцию и Египет подросла. Но зарубежным странам всегда можно найти альтернативу в лице российских курортов.
По словам руководителя онлайн-туров TravelBelka Дили Демиденко, сейчас неделя в Турции с захватом ноябрьских праздников будет стоить от 75 000 рублей. Египет обойдётся минимум в 126 000 рублей. А вот путёвку на те же даты в Сочи, Абхазию и Калининградскую область можно купить всего за 20 000 рублей.
«В Сочи и Абхазии уже могут быть дожди, но там тепло, море и горы. Воздух совсем другой и +16..+17 в среднем. Неделя с перелётами и проживанием обойдётся от 19 000 рублей на двоих. Или взять тур на неделю на Балтику, с захватом ноябрьских праздников будет стоить от 22 000 рублей с перелётом и проживанием на двоих», — уточнила эксперт.
Она посоветовала искать билеты и туры не на чёткие праздничные даты, а с небольшим запасом в 2–3 дня. Например, путёвка в Сочи с 3 по 6 ноября (на 4 ночи) дороже тура с 2 по 9 ноября (на 7 ночей). Некоторые зарубежные направления вообще стали неактуальны для туризма. Среди них — Доминикана и Куба. Регулярных рейсов туда сейчас нет. Зато россиянам открыли Венесуэлу. Правда, про отдых в этой стране никто только ничего не знает, ибо туризм там развит так себе.