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45 минут назад

В сезонном расписании Шереметьево появились рейсы в Анкару и Бейрут

TourDom

На сайте аэропорта Шереметьево появились новые рейсы «Аэрофлота» в Анкару и Бейрут. Предполагается, что Самолеты должны отправиться в столицы Турции и Ливана с 18 ноября. Однако в свободной продаже, как и в сезонном расписании перевозчика, билетов пока что нет.

В расписании Шереметьево появились рейсы в Анкару и Бейрут
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Указано, что рейс SU 2162 из Москвы в Анкару будет летать по пятницам, вторникам и воскресеньям из терминала С. Сейчас из одной столицы в другую в эти даты можно добраться только с пересадками. Например, самый бюджетный вариант на 20 и 27 ноября с относительно удобной стыковкой в Стамбуле стоит около 45 тыс. руб туда-обратно.

Что касается ливанской столицы, то рейсы в расписании Шереметьево стоят по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет SU 510 запланирован на 18:35. Если информация на сайте аэропорта подтвердится, то туристы смогут сэкономить на перелете, как минимум время. Сейчас самый недолгий перелет до Бейрута пересадкой в Стамбуле длится около 8 часов. На те же даты, что и выше, стоимость такого маршрута 60 тыс. руб туда-обратно.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
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