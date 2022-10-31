В расписании Шереметьево появились рейсы в Анкару и Бейрут

На сайте аэропорта Шереметьево появились новые рейсы «Аэрофлота» в Анкару и Бейрут. Предполагается, что Самолеты должны отправиться в столицы Турции и Ливана с 18 ноября. Однако в свободной продаже, как и в сезонном расписании перевозчика, билетов пока что нет.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Указано, что рейс SU 2162 из Москвы в Анкару будет летать по пятницам, вторникам и воскресеньям из терминала С. Сейчас из одной столицы в другую в эти даты можно добраться только с пересадками. Например, самый бюджетный вариант на 20 и 27 ноября с относительно удобной стыковкой в Стамбуле стоит около 45 тыс. руб туда-обратно.