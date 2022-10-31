В расписании Шереметьево появились рейсы в Анкару и Бейрут

На сайте аэропорта Шереметьево появились новые рейсы «Аэрофлота» в Анкару и Бейрут. Предполагается, что Самолеты должны отправиться в столицы Турции и Ливана с 18 ноября. Однако в свободной продаже, как и в сезонном расписании перевозчика, билетов пока что нет.
Указано, что рейс SU 2162 из Москвы в Анкару будет летать по пятницам, вторникам и воскресеньям из терминала С. Сейчас из одной столицы в другую в эти даты можно добраться только с пересадками. Например, самый бюджетный вариант на 20 и 27 ноября с относительно удобной стыковкой в Стамбуле стоит около 45 тыс. руб туда-обратно.
Что касается ливанской столицы, то рейсы в расписании Шереметьево стоят по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет SU 510 запланирован на 18:35. Если информация на сайте аэропорта подтвердится, то туристы смогут сэкономить на перелете, как минимум время. Сейчас самый недолгий перелет до Бейрута пересадкой в Стамбуле длится около 8 часов. На те же даты, что и выше, стоимость такого маршрута 60 тыс. руб туда-обратно.