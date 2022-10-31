На реконструкцию пляжа Кейптауна выделено 2,4 млн рандов

Власти южноафриканского Кейптауна выделят 2,4 миллиона рандов на реконструкцию пляжной полосы Сент-Джеймса. Об этом пишет News24.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Ранее в этом месяце городские власти объявили, что планы по демонтажу старых зеленых, синих, желтых и красных кабинок для переодевания и замене их новыми находятся в процессе реализации. Они также сообщили, что сама территория пляжа будет улучшена за счет расширения пешеходной дорожки и места для пикника посетителей.

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Заместитель мэра и член комитета мэрии по территориальному планированию и окружающей среде Эдди Эндрюс сказал, что домики были «заброшены и не подлежали восстановлению», некоторые из них были сожжены.

«Новые кабинки для переодевания на пляже уже устанавливаются; в настоящее время ведется строительство фундамента. Время выполнения работ очень короткое», – сказал Эндрюс.

Он отметил, что общая стоимость реконструкции пляжной полосы составит 2,4 миллиона рандов.

«Мы также улучшим пешеходную дорожку и зону отдыха, чтобы посетители могли использовать это место для пикников. Я прошу жителей и гостей города проявить терпение, пока идет работа над проектом, и избегать мест, где ведутся работы», – заявил Эндрюс.

Городские власти уберут старые кабинки для переодевания и заменят новыми девятью на первом этапе, а еще две или три установят в следующем финансовом году.

Пешеходная дорожка будет расширена на 0,5 метра. После этого ширина дорожки составит 1,9 метра. Участок пешеходной дорожки будет расширен до 2,8 метра, и эта зона будет доступна для инвалидных и детских колясок.

Входная зона будет улучшена за счет засыпки неухоженных участков, а душевые перенесут на новую бетонную плиту за пределами пляжа.

По словам представителей города, они обратились к местной ассоциации налогоплательщиков, которые заявили о своей поддержке проекта.

Член совета округа Эйми Кул сказала, что были проведены консультации с ассоциациями налогоплательщиков в Калк-Бей и Сент-Джеймсе.