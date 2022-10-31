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2 часа назад

Фотосессия в белье на туристическом объекте возмутила жителей Анапы

Мира Маркина

Откровенная фотосессия у озера Сукко неприятно удивила подписчиков Telegram-канала “Типичная Анапа”. Соответствующая новость появилась на портале TourDom.

Выяснилось, что гнев интернет-пользователей вызвал не образ Хэллоуинской ведьмы, а то, что съемка прошла на туристическом объекте. Более того, уникальные кипарисы у Сукко огорожены, чтобы посетители озера не повредили корневую систему деревьев.

“Были там вчера. Фотосессии и за ограждением, и на корнях топчутся, им не важно, что после них, главное — фоточки”, “В чем смысл этого сюжета?” — негодуют в комментариях люди.

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Как девушка и съемочная команда смогли проникнуть на огороженную территорию, не сообщается.

Ранее мы рассказывали, как фото знакомых влияют на самооценку на самом деле.

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