Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
35 минут назад

Дальневосточные аэропорты восстанавливают связи с азиатскими странами

РЖД-Партнер

29 октября начались полеты из Владивостока в лаосский аэропорт Вьентьян. Планируется, что авиарейсы будут осуществляться пока один раз в неделю.

Дальневосточные аэропорты восстанавливают связи с азиатскими странами
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

В агентстве по туризму Приморского края сообщили, что продажи билетов в этом направлении идут активно. Так, на предновогодние рейсы они полностью распроданы, и сейчас идут переговоры о запуске дополнительного рейса в праздники. Также в планах – открыть авиамаршрут в Лаос из Красноярска.

В свою очередь, аэропорт Хабаровск дорабатывает детали полетной программы на остров Пхукет. Первый полет запланирован на 6 ноября. Открытие авиасообщения с Таиландом в хабаровском аэропорту называют главным ожидаемым событием осенне-зимней навигации.

Кроме того, с 8 декабря начнутся перелеты из Хабаровска в Алма-Ату. Перевозки организует авиаперевозчик Казахстана CAT.

Новости путешествий,Хабаровский аэропорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители