Дальневосточные аэропорты восстанавливают связи с азиатскими странами

29 октября начались полеты из Владивостока в лаосский аэропорт Вьентьян. Планируется, что авиарейсы будут осуществляться пока один раз в неделю.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

В агентстве по туризму Приморского края сообщили, что продажи билетов в этом направлении идут активно. Так, на предновогодние рейсы они полностью распроданы, и сейчас идут переговоры о запуске дополнительного рейса в праздники. Также в планах – открыть авиамаршрут в Лаос из Красноярска.

В свою очередь, аэропорт Хабаровск дорабатывает детали полетной программы на остров Пхукет. Первый полет запланирован на 6 ноября. Открытие авиасообщения с Таиландом в хабаровском аэропорту называют главным ожидаемым событием осенне-зимней навигации.