Лоукостер "Победа" начнет полеты в Турцию

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что перевозчик подал заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря, также в компании рассматривают возможность запустить рейсы в Стамбул. По данным источника газеты в Минтрансе РФ , компания планирует начать выполнять рейсы в Анталью с 23 декабря.

С весны этого года лоукостер полностью приостановил рейсы за рубеж на фоне международных санкций и сопутствующих рекомендаций Росавиации. Сейчас "Победа" из зарубежных направлений выполняет полеты только в Минск из Санкт-Петербурга три раза в неделю, но с 28 октября планирует начать полеты и из Москвы.