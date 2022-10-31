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1 час назад

Лоукостер "Победа" начнет полеты в Турцию

RusTurkey.com

"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию. Авиакомпания постоянно рассматривает разные направления развития маршрутной сети", - отметили в компании.

Лоукостер "Победа" начнет полеты в Турцию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что перевозчик подал заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря, также в компании рассматривают возможность запустить рейсы в Стамбул. По данным источника газеты в Минтрансе РФ, компания планирует начать выполнять рейсы в Анталью с 23 декабря.

С весны этого года лоукостер полностью приостановил рейсы за рубеж на фоне международных санкций и сопутствующих рекомендаций Росавиации. Сейчас "Победа" из зарубежных направлений выполняет полеты только в Минск из Санкт-Петербурга три раза в неделю, но с 28 октября планирует начать полеты и из Москвы.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Росавиация,
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