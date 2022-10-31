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2 часа назад

Аэропорт Стамбул обслужил свыше 164,1 млн пассажиров

RusTurkey.com

Аэропорт Стамбул был открыт 29 октября 2018 года и на сегодняшний день является крупнейшей воздушной гаванью мира.

Аэропорт Стамбул обслужил свыше 164,1 млн пассажиров
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Со дня открытия аэропорт обслужил 164 млн 83 тыс. 783 пассажира на внутренних и международных рейсах. Всего на сегодняшний день с аэропорта Стамбул осуществляются полеты в 262 направления.

Число рейсов из аэропорта Стамбула за 4 года превысило 1 млн 117 тыс.

Спустя 1,5 года после открытия аэропорта Стамбул мировые авиаперевозки полностью остановились на фоне пандемии коронавируса нового типа. Аэропорт Стамбула был закрыт на протяжении 59 дней.

После принятия мер противодействия распространению вируса аэропорт снова возобновил работу.

За последний год пассажиропоток в аэропорту Стамбула составил 60,6 млн человек.

В первые 9 месяцев 2022 года же пассажиропоток составил 47,6 млн человек. В указанный период пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 62 процента, на международных – на 102 процента.

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