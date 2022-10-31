С 10 ноября «Победа» возобновит рейсы из Шереметьево в Сибирь

«Полеты «Победы» из Шереметьево возобновляются с 10 ноября в в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. Наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен», - сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук.

По словам топ-менеджера компании, обслуживание клиентов будет происходить в терминале С, на стойках регистрации с 365-й по 374-ю Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании пройдут происходить в терминале В. С 17 ноября, как собщили в «Победе», самолеты авиакомпании начнут летать из Шереметьево в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.