Россиянка объяснила стремление турков жениться на русских

«С одной стороны, они самодостаточные и уверенные в себе, умеют зарабатывать деньги. С другой стороны, очень хозяйственные, вкусно готовят, поддерживают чистоту и с удовольствием воспитывают детей. То есть они успешно совмещают работу с семьей и бытом — это большая редкость для женщин во всем мире», — объяснил еще одно восхищающее качество россиянок знакомый блогерши.