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1 час назад

Отдохнувшая в Европе россиянка раскрыла способ дешево уехать

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша побывала на популярном испанском острове Менорка и рассказала о ценах на пляжном курорте Европы. Впечатлениями от отдыха она поделилась в личном блоге «тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

Отдохнувшая в Европе россиянка раскрыла способ дешево уехать
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор блога полетела на Балеарские острова из Венеции в конце сезона — в октябре авиабилеты лоукостера Ryanair туда-обратно обошлись в 30 евро. По словам россиянки, ей повезло застать теплую и солнечную погоду, а небольшие размеры европейского курорта позволили посетить большое количество красивых пляжей и бухт.

«В компании Record по акционной цене 25 евро в сутки нам досталась Toyota Yaris Cross, что нас даже удивило — мы привыкли, что в прокате обычно машины попроще. За всю неделю на бензин ушло 50 евро, использовали автомобиль мы постоянно. Хотя некоторые вообще проходят Менорку пешком вдоль побережья, популярен здесь и такой вид отдыха», — раскрыла более дешевый способ путешествовать блогерша.

Во время отдыха туристка останавливалась в двух отелях — в Сон Боу за три ночи с завтраками и ужинами она заплатила 230 евро, а двухкомнатные апартаменты с кухней и отдельной террасой на крыше в Кала-Галдана обошлись в 105 евро. При этом в летний период стоимость ночи в гостиницах поднимается до 660 и 450 евро соответственно.

«В целом, на Менорке можно бюджетно отдохнуть, если ехать в не сезон и взять дешевые билеты заранее. Можно найти хорошие и недорогие заведения, куда ходят местные. Порция огромных мидий — 7,5 евро, сангрия — 3,5 евро, пиво — 1,5 евро, осьминог — 12 евро», — поделилась россиянка.

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