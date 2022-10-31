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23 минуты назад

Из России запустили прямые рейсы в Лаос

Inc-News

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к выполнению прямых рейсов из Владивостока во Вьентьян (столица Лаоса). В честь открытия нового направления 29 октября в главном аэропорту Приморья прошли торжественные мероприятия.

Из России запустили прямые рейсы в Лаос
Фото: Inc-NewsInc-News

Пассажиров нового рейса в аэрогавани встретил почетный консул Лаоса, а также руководители аэропорта и представители туристических властей Приморского края. Первый пассажир при регистрации получил подарок.

Как сообщил исполняющий обязанности гендиректора аэропорта Владивостока Денис Чмутов, туристам теперь будет удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. К слову, полеты во Вьентьян будут выполняться один раз в неделю по субботам на воздушных судах A320Neo.

Отметим, что россияне могут прибывать в Лаосе без виз в течение 30 дней. После этого срок путешественники из России могут отправиться в Таиланд, где им также не нужна виза.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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