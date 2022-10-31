Из России запустили прямые рейсы в Лаос

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступила к выполнению прямых рейсов из Владивостока во Вьентьян (столица Лаоса). В честь открытия нового направления 29 октября в главном аэропорту Приморья прошли торжественные мероприятия.

Фото: Inc-News Inc-News

Пассажиров нового рейса в аэрогавани встретил почетный консул Лаоса, а также руководители аэропорта и представители туристических властей Приморского края. Первый пассажир при регистрации получил подарок.

Как сообщил исполняющий обязанности гендиректора аэропорта Владивостока Денис Чмутов, туристам теперь будет удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. К слову, полеты во Вьентьян будут выполняться один раз в неделю по субботам на воздушных судах A320Neo.