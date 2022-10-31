Россиянка описала Дагестан словами «сочетание роскоши и тлена»

Российская тревел-блогерша впервые побывала в Дагестане и описала удивившие ее вещи. О поездке в регион она рассказала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Яндекс.Дзен» .

Автор блога уточнила, что провела несколько дней в Дербенте. Так, в первую очередь ей «сильно бросилось в глаза» количество недостроенных зданий — россиянку удивило, что в таких домах могут быть даже жилые квартиры. По ее словам в Дагестане повсеместно встречаются необлицованные постройки, которые также выглядят как «недострой». В то же самое время она отметила популярность в республике «домов торжеств» — огромных особняков, которые можно арендовать для праздника.