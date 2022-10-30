Первый с начала марта рейс "Аэрофлота" прибыл в Таиланд

Первый с начала марта 2022 года рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" прибыл в воскресенье из Москвы на остров Пхукет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

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По его словам, "на борту находилось 364 пассажира". Дипломат напомнил, что авиакомпания будет совершать по два рейса ежедневно по маршруту Москва - Пхукет. "В ближайшее время планируется увеличить количество рейсов по этому маршруту", - добавил Соснов.

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Прямые рейсы

"Начало полетной программы "Аэрофлота" в преддверии высокого сезона - очень хороший знак для российского туризма в Таиланде, - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - Большое количество людей получит возможность прямого перелета в основные курортные направления, а именно на Пхукет и в Бангкок". "В этом году спрос склоняется в сторону Пхукета, именно поэтому "Аэрофлот" поставил больше рейсов туда, нежели в Бангкок", - добавил он, напомнив, что частота рейсов в столицу составит семь в неделю.

"Прямой перелет всегда более конкурентоспособный, даже если его цена немного выше, чем стыковочный рейс, - продолжил Снетков. - Ожидается, что пиковые нагрузки будут приходиться на период с конца декабря до третьей недели января".

Между тем авиакомпания S7 собирается в ноябре возобновить рейсы из Иркутска в Бангкок. "Очень хорошим подспорьем путешественникам из Сибири будет полетная программа S7, - обратил внимание представитель Tez Tour. - Надеюсь, что в дополнение к ранее заявленным перелетам из Иркутска в Бангкок будут добавлены другие российские города". "Это позволит путешественникам летать в Таиланд не через большие хабы, как Москва, а напрямую в Бангкок, где есть много удобных вариантов, чтобы отправиться на острова Самуи и Пхукет, либо с помощью наземного транспорта добраться до курортной Паттайи", - добавил Снетков.

"Надеемся, что все заявленные нашими перевозчиками полетные программы буду выполняться и это станет первым и большим шагом для развития Таиланда в качестве круглогодичного направления, как это было до пандемии коронавируса", - подытожил эксперт.

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