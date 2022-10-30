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2 часа назад

В бархатный сезон в некоторых санаториях Сочи почти не осталось свободных мест

TourDom

В сочинской администрации рассказали, что в бархатный сезон местные санатории и пансионаты, где постояльцам предлагают оздоровительные услуги, в среднем загружены более чем на 80%. А в некоторых объектах занято более 90% номеров. Общая загрузка отелей, гостиниц и других мест размещения достигает в этом сезоне 73%. Всего с начала года курорт на побережье Черного моря посетили более 6,345 млн туристов.

В бархатный сезон в санаториях Сочи почти не осталось мест
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В сообщении отмечается, что многие гости Сочи едут в бархатный сезон, чтобы «поправить здоровье». В межсезонье продолжают работать более 50 пансионатов и санаториев, которые оказывают услуги по лечению.

Также в этом году в Сочи открыли водолечебницу, которая находилась на реновации. В санатории теперь работает еще и отделение с грязями. Там разработали программу, которая, по словам представителей власти, поможет реабилитироваться и восстановиться после коронавирусной инфекции.

Ранее TourDom.ru писал, что даже после объявления частичной мобилизации и приостановки бронирований по многим направлениям россияне продолжали интересоваться оздоровлением в санаториях.

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