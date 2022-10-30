Казахстанская авиакомпания приостановила рейсы в крупный российский город

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за того, что не получила соответствующих разрешений от российских авиавластей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Авиакомпания отменила рейс Астана — Новосибирск 30 октября, а также приостановила рейсы по направлениям: Астана — Новосибирск, Усть-Каменогорск — Новосибирск. Согласно сообщению Qazaq Air, отмена связана с «невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям».

Qazaq Air принесла пассажирам извинения за неудобства и предложила полный возврат стоимости билетов. «Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам», — говорится в сообщении.