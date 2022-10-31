По Швейцарии прошел самый длинный в мире пассажирский поезд

Швейцарская железнодорожная компания Rhaetian Railway поставила мировой рекорд, снарядив в путь самый длинный в мире пассажирский поезд. По словам Ренато Фасциати, директора Ретийской железной дороги и организатор рейса, он был приурочен к 175-летию швейцарских железных дорог. О рекорде передает агентство Associated Press.

Длина состава 1,9 километра, в нем 100 вагонов. Поезд проехал через Альпы из местечка Преда в город Берюн. Предыдущий мировой рекорд по длине поезда был поставлен в 1991 году: 1732,9 метра. Маршрут, проходящий через 22 туннеля и 48 мостов, включая одноколейный виадук Ландвассер, с 2008 года является достоянием списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.