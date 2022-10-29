Авиакомпания flydubai аннулировала "пандемийные" ваучеры

В редакцию TourDom.ru обратились туристы, у которых авиакомпания flydubai аннулировала ваучеры. «Срок действия ваших ваучеров истек 30 сентября, – говорится в сообщении перевозчика. – Мы не сможем его продлить».

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Туристы должны были лететь на Шри-Ланку еще до пандемии, но рейс не состоялся из-за закрытия границ. 26 июня 2020 года авиакомпания выдала им ваучеры на четырех человек общей стоимостью более 200 тыс. руб.

До того как аннулировать документы, срок их действия дважды продлевали «в качестве исключения из-за пандемии коронавируса»: сначала до 31 мая 2022 года, затем до 30 сентября.

«Ваши ваучеры были общим сроком 26 месяцев вместо обычного периода 12 месяцев», – отмечает представитель перевозчика.

Юрист Игорь Косицын, к которому редакция TourDom.ru обратилась за комментарием, посоветовал туристам написать претензионное письмо о том, что поскольку срок ваучеров закончился, они имеют право на возврат.

Если авиакомпания откажется вернуть деньги, обратиться в суд они могут только на территории Арабских Эмиратов, поскольку flydubai зарегистрирована там.

«Другой вариант – можно обратиться к агенту, у которого они приобретали билеты, если это российское юрлицо, чтобы в судебном порядке требовать возврата».

Юрист предупредил, что в случае, когда туристы оформляют авиабилеты самостоятельно, они должны внимательно следить за тем, какие уведомления им приходят от авиакомпании.

«Если перевозчик направлял письмо с правилами и сроком использования ваучеров и пассажиры не соблюли эти регламенты, – сделать здесь ничего нельзя. И более того, вины flydubai в этом нет. Туристам нужно было обратиться в авиакомпанию, объяснить ситуацию и продлить документы на перевозку. Но они почему-то этого не сделали».