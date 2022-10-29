Топ популярных российских направлений у туристов в ноябре

Выяснилось, что на поездах россияне чаще всего планируют поехать в Санкт-Петербург (39 процентов), в Москву (23,5 процента) и в Сочи (5,2 процента). Кроме того, путешественники хотят посетить Минеральные Воды (2,2 процента) и Казань (1,9 процента). Также среди наиболее популярных железнодорожных направлений оказались Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Самара.